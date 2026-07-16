Pogacar: "Mañana, un día para guardar fuerzas"

"En la etapa de mañana hay solo una subida y media hacia el final. Creo que será un día duro para nosotros como equipo, pero el objetivo será sobrevivir lo mejor posible, porque creo que el sábado y el domingo son días más importantes para la general", señaló el líder de la general del Tour.

"Veremos que pasa, pero creo que sería lo mejor guardar fuerzas para las otras dos jornadas", agregó el corredor del UAE.

Pogacar aseguró que reconoció la etapa del sábado, con final en Le Markstein, en los Vosgos y cuatro puertos puntuables. Lo hizo con su compañero mexicano Isaac del Toro.

"Es una etapa realmente preciosa, la recorrí con Isaac y lo disfrutamos mucho Es un buen lugar para hacerte ciclista", indicó.

El esloveno, que se vistió con el maillot amarillo por 61 vez, superando al español Miguel Indurain, aseguró desconocer ese dato, pero lo consideró "curioso".

En buena situación para hacerse con su quinto Tour, el esloveno de 27 años ya solo tiene por delante al belga Eddy Merckx, que lo llevó 111 veces, y al francés Bernard Hinault, que lo vistió en 79 ocasiones.