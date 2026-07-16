Prudhomme: "La penúltima etapa es la más dura de la historia, todo puede cambiar"

"Es gran favorito antes de empezar lo es todavía más y eso afecta a un Tour que estaba diseñado para ir 'in crescendo'. Pero llega la alta montaña. La penúltima etapa es la más dura de la historia, puede cambiarlo todo. Puede también que Pogacar lo aplaste todavía más, pero también puede suceder lo contrario", dijo el patrón de la carrera en la televisión pública francesa.

Prudhomme considera que el belga Eddy Merckx, "sigue siendo el más grande de todos los tiempos", pero reconoció que el esloveno "está construyendo un palmarés increíble".

"Para mi lo bonito es que ahora a los campeones de julio los vemos también en otros meses. Que ganan otro tipo de etapas y eso engrandece al ciclismo", comentó.