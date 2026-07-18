Fiebre mundialista en Nueva York: locales abarrotados y fiesta en las calles ante la final

El partido se jugará el domingo en el MetLife Stadium (oficialmente denominado durante el torneo como Estadio de Nueva York/Nueva Jersey) y aunque serán solo 82.500 espectadores los afortunados que verán el encuentro en persona, miles de aficionados se han desplazado a Nueva York para vivir la final lo más cerca posible.

En Manhattan, el sentimiento español se dividirá entre La Nacional, el emblemático rincón de la calle 14 que abrió sus puertas en 1925, y el Mercado Little Spain, fundado por el chef José Andrés en Hudson Yards.

Ambos locales se preparan para un lleno absoluto.

Martina Navarro, trabajadora de La Nacional, confirmó a EFE el desborde de peticiones y explicó que para que el local no colapse -como en partidos anteriores donde congregaron a casi mil personas-, han ideado una solución comunitaria.

"Hemos conseguido hacer una especie de colaboración con los restaurantes cercanos. Los clientes pueden venir, coger comida de aquí y luego irse a ver el partido allí porque esto va a estar muy lleno", añadió Navarro.

Una situación similar se vivirá en Mercado Little Spain. David Ramos, parte del equipo de Little Spain, detalló a EFE que las reservas se agotaron hace tiempo.

El fútbol argentino tiene uno de sus templos en Buenos Aires, un restaurante en el East Village decorado con camisetas históricas, entre ellas la de Diego Armando Maradona.

Su fundador, Ismael Alba, reconoce que el ambiente está que arde: "No para el teléfono".

Curiosamente, Alba vivirá el partido con el corazón dividido pero con garantía de fiesta, ya que irá al MetLife Stadium a ver la final. "Quiero que gane Argentina, pero si gana España, yo soy hijo de españoles, así que me gusta también España", confesó entre risas a EFE.

El fervor albiceleste se extiende también a la comunidad hispana no argentina. En Queens, el bar ecuatoriano Sabor Latino ha adoptado la bandera de los vigentes campeones.

Liliana Vargas, encargada del local, comentó a EFE que tras la eliminación de Ecuador, decidieron apostar por el cuadro de Lionel Messi, convirtiéndose en la sede del Argentine Official Fan Fest.

"Mañana tendremos transmisión del partido con artistas invitados, DJs de música latina y la entrada será totalmente gratis", aseguró Vargas.

Más allá de los locales comerciales, la marea de aficionados ya ha tomado las calles.

Los hinchas argentinos organizaron este sábado concentraciones masivas en Times Square y frente a la estatua del general José de San Martín en Central Park, además de reunirse en la recién inaugurada Argentina Way, el tramo de la calle del consulado bautizado así el pasado 24 de junio.

Por su parte, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) convocó a las peñas y a la marea roja a una previa en el Madison Square Garden para bajar caminando en comitiva hasta Little Spain.

Aunque el domingo habrá pantallas gigantes en puntos clave como el Rockefeller Center, la cita reina para quienes no tengan entrada al estadio será en la Great Lawn de Central Park, que abrirá sus puertas al mediodía para albergar una de las "watch parties" (fiesta para ver el partido) oficiales de la FIFA "más grandes del planeta", según los organizadores.