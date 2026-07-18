Finalista de Wimbledon es baja por “unas semanas”

“Tuve que someterme a una pequeña operación que me impedirá jugar durante unas semanas. Todo salió bien y ya estoy trabajando en mi puesta a punto”, escribió en su cuenta de Instagram la #6 del mundo, Karolina Muchova, sin precisar la naturaleza de su dolencia ni el tiempo para su recuperación. Por el momento ha confirmado su baja para el WTA 1000 de Toronto (1-13 agosto).

Lea más: Dani Vallejo queda en las puertas de la final en Suecia

Muchova perdió el 11 de julio la final de Wimbledon ante su compatriota Linda Noskova. También fue finalista de Roland Garros en 2023, perdiendo ante la polaca Iga Swiatek.

La checa, de 29 años, se postula como una de las más serias aspirantes para el último torneo del Grand Slam del año, el US Open (31 agosto-13 setiembre), en el que alcanzó las semifinales en dos ocasiones en las tres últimas temporadas.