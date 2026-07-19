Evenepoel: "Es increíble ganar ante el mejor del mundo y el ciclista del futuro"

"Es de lo mejor que he conseguido en mi carrera", dijo el ciclista del Red Bull.

El belga reconoció que se benefició de las condiciones extraordinarias de la etapa, en la que Pogacar trabajó para Del Toro.

"Pogacar es un buen amigo, nos hemos combatido mucho, pero nos respetamos e Isaac también es un tipo extraordinario. Me di cuenta de que Pogacar iba a marcar el ritmo del último ascenso para buscar la victoria con Isaac. Estoy contento de haber podido seguir su ritmo y haber tenido piernas en el 'sprint' final", dijo Evenepoel.

El ciclista del Red Bull, que ahora es segundo de la general tras la retirada del danés Jonas Vingegaard, lamentó este hecho que consideró "una desgracia para él y para la carrera".

"No se lo deseamos a nadie, espero que se recupere. Ahora tenemos que concentrarnos en nuestros objetivos, el podio final y alguna victoria de etapa", señaló el belga, favorito para la contrarreloj del próximo martes.