Ayuso: "Cualquiera puede reventar, incluso yo"

"Tanto yo como Skjelmose estamos en una posición que para atrás tampoco podemos ir mucho más, y si pasa, pues bueno, tampoco sería un drama. Tenemos que intentar ir para adelante, pero también para eso las fuerzas te tienen que acompañar", señaló Ayuso.

El ciclista de Jávea admitió que en los 2 últimos días no estuvo al nivel esperado, pero espera dar la vuelta a la situación y poder "intentar algo".

"A ver mañana qué situaciones se dan y si las podemos aprovechar. Creo que las próximas etapas van a decidirse por eliminación y yo creo que pueden venir explosiones muy grandes, y yo me incluyo, también puedo reventar y perder mucho tiempo, pero también lo pueden perder Seixas, Del toro o quien sea. Hay que estar ahí y aprovechar alguna ocasión", explicó.

Respecto a los discutidos controles antidopaje realizados de madrugada, Ayuso dio su opinión al respecto.

"Es un tema bastante complicado. Yo no he tenido que pasar control a las 2 de la mañana ni a las 5. Si me lo llegaran a hacer a esa hora sentiría frustración, como creo que es comprensible para cualquiera. Estamos en un Tour en el que medimos todo al milímetro y luego si no te dejan dormir antes de una etapa superdura, pues te trastoca", afirmó.

Ayuso precisó es partidario de un deporte limpio y acepta las normas establecidas.

"Yo soy el primero que quiere un deporte limpio y bueno. En el día de descanso nos vinieron a las 22:30 de la noche. También es un poco incómodo porque ya te quieres estar metiendo en la cama y demás, pero yo creo que esos horarios son más comprensibles. Sin más, habrá que cumplir, es lo que hay, así que poco más se puede hacer", concluyó.