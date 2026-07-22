Pogacar: "No esperaba hoy un día tan duro"

"Nos preparamos para días duros, pero no esperaba que lo fuera tanto. Sabía que irían fuerte en la primera parte, cuando estaban las cotas, pero luego se ha tranquilizado. Pese a todo, ha sido un día duro", dijo el corredor del UAE, en buena situación para conseguir su quinto Tour.

El esloveno no se mostró convencido "al cien por cien" de buscar este jueves la victoria en la primera de las tres etapas alpinas, que consideró "decisivas".

"Creo que son jornadas muy duras donde todo se va a decidir. Vamos a tener que estar preparados", aseguró.

Pogacar lamentó el mal momento que tuvo su compañero británico Adam Yates, que sufría una gastroenteritis.

"Ayer estaba fatal, de no haber sido una contrarreloj no habría podido acabar. Esta mañana se encontraba mejor, estaba de buen humor y eso es buena señal. Pero la etapa ha sido dura incluso para mí, es normal que haya pagado las consecuencias del mal día que pasó ayer. Pero creo que puede recuperarse para los próximos días", señaló.