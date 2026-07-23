Carapaz se impone en Orcières-Merlette y logra su segundo triunfo en el Tour

El ciclista del EF, que pelea por el maillot de mejor escalador, fue el más fuerte de la escapada del día, tras un poderoso ataque en el último puerto, de primera categoría, y ganó en solitario.

Carapaz consiguió una renta de 45 segundos con el suizo Mauro Schmid y el estadounidense Matteo Jorgenson, y 1.14 con el francés Valentin Paret Peintre, con quien se disputa el maillot de rey de la montaña.

Por el momento, esa clasificación la lidera también Pogacar, con un punto de ventaja sobre Paret Peintre y siete con Carapaz, a falta de las dos grandes etapas alpinas.

La general sufrió pocos cambios, con todos los favoritos juntos en la meta a 4.35 del ecuatoriano, por lo que sigue liderada por Pogacar, con 4.32 de ventaja sobre el belga Remco Evenepoel y 6.51 con su compañero mexicano Isaac del Toro.

El francés Paul Seixas es cuarto a 7.11 y el español Juan Ayuso quinto a 9.22.

Durante la etapa se produjo el abandono del estadounidense Brando McNulty, compañero de equipo en el UAE de Pogacar y Del Toro, víctima de un virus que la víspera afectó al británico Adam Yates y que también pareció afectar al belga Tim Wellens.