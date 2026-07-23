Carapaz: "Volver a ganar me ha costado mucho"

"Ha sido un día especial, volver a ganar en el Tour es algo que ha costado mucho. Ha sido una etapa muy bonita, se la dedico a mi familia. Creo que al final lo más grato para mí es saber que el trabajo que hago puede ser recompensado con victorias como esta", dijo el ciclista del EF.

"Habíamos intentado la victoria varias veces, pero nos había sido imposible llegar. Ha sido un día duro, había que estar atento a todos los cortes, ser muy listo, pero me he metido en el ataque decisivo y se ha creado un grupo numeroso", señaló el ecuatoriano.

"Sabía que la última subida era dura y que me iba muy bien, he esperado la distancia adecuada para mí, he atacado dos veces y al final me he podido imponer", indicó.

Carapaz recordó su victoria hace dos años en la estación también de los Alpes de Super Devouly y señaló que "cada día está más difícil ganar en el Tour".

"Con el equipo sabíamos que veníamos a por alguna etapa y ganarla ha sido muy especial. Es muy grande poder disfrutar de algo a por lo que veníamos en las últimas semanas. Es un alivio para el equipo", destacó.