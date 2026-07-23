El Nápoles recuerda que De Bruyne tiene contrato y que su futuro depende del club

"De Bruyne no tiene que tomar ninguna decisión. De Bruyne se unió a este proyecto el año pasado y firmó por dos años más un año opcional. El año pasado se lesionó. Hasta que se lesionó, fue útil para la causa. No veo esta necesidad de seguir diciendo que deciden los jugadores. Cuando firman, luego el club decide lo que se hace", dijo Manna en rueda de prensa.

"Kevin es un futbolista del Nápoles, el míster no ha hablado con él como no ha hablado con ningún futbolista antes del inicio de la pretemporada y no creo que lo haga. Cuando llegue Kevin, se pondrá a disposición", dijo.

Manna reconoció que el belga "ha tenido un año complicado" y que para el Nápoles su fichaje fue "una inversión importante en términos económicos y de imagen".

"Ha rendido menos de lo que potencialmente puede dar. Es un chico inteligente, es un campeón. No veo aspectos negativos en este momento. Luego, claro, arrastramos secuelas de la temporada anterior", subrayó.

"Definitivamente, a mí personalmente no me gustaron sus declaraciones, así que ya hablaremos de eso, pero no hay ningún problema. Kevin no tiene que decidir si se queda o se va, Kevin forma parte del proyecto. Se pone a disposición", destacó.

El futbolista declaró a final de temporada que se alegraba de que Antonio Conte dejara su puesto como entrenador ya que tenia una visión muy diferente a la suya, y criticó que durante la temporada nunca pudo jugar en su posición.

De Bruyne, de 34 años, llegó al Nápoles el pasado verano procedente del Manchester City como uno de los fichajes más relevantes de la historia reciente del club italiano y afrontó una primera campaña marcada por los problemas físicos y por no poder ofrecer su mejor versión.