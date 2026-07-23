Federación Rusa de Atletismo recurre decisión de World Athletics de prolongar su exclusión

"La demanda ha sido presentada en el plazo de cinco días contemplado por el estatuto de World Athletics, lo que cumple con todos los requisitos procesuales", señala la FRA en un comunicado.

La FRA decidió recurrir la decisión adoptada el pasado 3 de julio por el consejo de World Athletics, que castigó por primera vez al atletismo ruso en 2015 por dopaje de Estado, sanción que se vio prolongada por la guerra en Ucrania en 2022.

"Se ha contratado a abogados internacionales con experiencia y especializados en el ámbito del derecho deportivo, incluido ante el TAS, para exponer la postura de la FRA en el procedimiento arbitral", añade la nota.

Rusia considera que la decisión del máximo organismo del atletismo mundial "afecta a los intereses fundamentales del atletismo nacional y restringe de manera discriminatoria los derechos de los deportistas rusos a participar en las competiciones".

"La FRA sigue adoptando todas las medidas legales en su poder para la defensa de los intereses de los atletas rusos", señaló.

El pasado 7 de julio el Comité Olímpico Internacional (COI) acordó revocar de forma provisional la suspensión al Comité Olímpico Ruso (COR), que estaba en vigor desde octubre de 2023, y recomendar a las federaciones internacionales que supriman las restricciones a los deportistas rusos derivadas de la guerra de Ucrania y del programa de dopaje.

La medida permitirá que los deportistas rusos que se clasifiquen participen en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 bajo el nombre de Rusia, mientras que en los pasados Juegos de París 2024 y en los de Invierno de Milán Cortina compitieron como atletas neutrales.

Muchas federaciones respaldaron la decisión del COI, pero no todas. Los atletas rusos acusan al presidente de la federación internacional, el británico Sebastian Coe, de ser parcial con ellos.