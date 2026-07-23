García Pierna: "En la última subida iba muerto, no pude disputar la etapa"

"Ha sido un día horrible, hemos ido a tope de salida, pero iba muerto. Entré en la fuga y aguanté como pude, pero iba vacío total. Intenté recuperar y fui a tope los últimos 100 km", explicó el ciclista madrileño tras entrar en meta a 2.12 del vencedor, el ecuatoriano Richard Carapaz.

García Pierna no pudo encontrar recompensa a un esfuerzo habitual del corredor del Movistar en casi todas las etapas.

" En la ultima subida la gente de la escapada empezó a mirarse, pero pero yo iba muerto, desde el coche me preguntaban qué tal iba, pero dije que no podía. Fui a tope todo el día, no podía más", concluyó.