José Caballero carga contra la MLB por reloj de pitcheo y borra actividad de Instagram

"Es muy fácil solo inventar reglas y cambiar el deporte más hermoso del mundo y después no hacerse responsable de las fallas de la misma", escribió el panameño.

El pelotero de 29 años aseguró que la MLB "sabe" que está equivocada, pero "es muy difícil aceptar que un simple jugador, que solo quiere jugar lo que siempre amó, pueda adaptarse y utilizarlo en su juego".

El jugador cerró su publicación con una crítica al poder que, a su juicio, tiene la MLB para modificar el reglamento: "Al final ellos son los que mandan y hacen y deshacen cuando y cómo quieren, y los demás solo les toca callar y obedecer".

Tras ello, la cuenta de Instagram del pelotero quedó sin publicaciones ni foto de perfil pero mantiene tanto los seguidores, como los seguidos, la biografía y el símbolo de verificación. De igual modo, la historia con el mensaje contra la MLB sigue disponible.

La controversia se produce en medio del intenso debate por el uso del reloj de pitcheo, una medida aplicada por la MLB desde la temporada de 2023 para reducir la duración del partido con segundos específicos para los lanzadores y bateadores en cada jugada.

La controversia se intensificó el miércoles, cuando Caballero fue sancionado con un strike automático durante el primer juego de la doble cartelera ante los Piratas de Pittsburgh, después de que los árbitros consideraran que su rutina en la caja de bateo buscaba inducir al lanzador a cometer una infracción del reloj de pitcheo.

Tras el encuentro, los umpires Dan Johnson y Quinn Wolcott explicaron a un periodista del portal The Athletic que la decisión respondió a una interpretación más estricta de la normativa, al considerar que el panameño había utilizado una conducta destinada a eludir el espíritu de la regla.

"Desde nuestro punto de vista, Caballero burló las reglas del reloj de pitcheo. Ha sido un problema antes. Se le ha advertido al respecto. Burló la regla, y nosotros aplicamos la regla y le otorgamos una violación", afirmó Johnson.

Wolcott precisó que el problema no radicaba en el tiempo que marcaba el cronómetro, sino que se "trata de cuando entra en la caja de bateo, no se le permite una cantidad desmedida de tiempo mirando hacia abajo, intentando hacer que el lanzador cometa una violación. Obviamente, ha causado muchos problemas en el pasado. Ya no se permitirá".

La controversia en torno al reloj de pitcheo ya había tenido un episodio previo el lunes, cuando una discusión entre Caballero y el relevista dominicano Dennis Santana provocó que se vaciaran las bancas durante el primer partido de la serie entre Yanquis y Piratas, después de que el lanzador se molestara por la rutina del panameño antes de un lanzamiento.

La MLB recientemente recordó a los árbitros una disposición de sus Procedimientos de Ritmo de Juego que considera una evasión cualquier conducta del bateador destinada a inducir al lanzador a cometer una infracción, un criterio que ha situado a Caballero en el centro del debate sobre los límites entre la estrategia y el espíritu de la regla.