Marileidy, La Cruz y Barrondo destacan entre las estrellas de Centroamérica y del Caribe

La organización y montaje de los XXV JCC Santo Domingo 2026 requirió una inversión estatal cercana equivalente a unos $160 millones de dólares, destinados específicamente a la construcción y remodelación de 16 instalaciones y complejos deportivos.

El presupuesto se enfocó principalmente en la reconstrucción y modernización de los escenarios ya existentes.

Las autoridades de turismo esperan la llegada a la capital dominicana de más de 300000 turistas.

El certamen también contará entre sus atracciones con la participación de la jugadora de tenis de mesa puertorriqueña Adriana Díaz, quien ha cosechado en la cita regional 7 medallas de oro, 2 de plata y 3 de bronce.

En clavados, el mexicano Osmar Olvera figura entre los nombres a tomar en cuenta tras convertirse en múltiple medallista olímpico y mundial.

México, que viene de ser el campeón en las dos anteriores versiones de los JCC (Barranquilla 2018 y San Salvador 2023) también tiene en sus filas a la doble medallista olímpica en arco recurvo Alejandra Valencia.

A la lista de reconocidos hay que agregar al colombiano Yeison López, subcampeón olímpico, campeón mundial y oro panamericano en levantamiento de pesas, así como la yudoca venezolana Karen León, quien este año se impuso en el Campeonato Panamericano Senior en los +78 kilogramos.

La hoy campeona olímpica Marileidy Paulino ha tejido una carrera dorada desde Tokio 2020. Y en la actualidad es estrella en la distancia de los 400 metros.

En los Olímpicos de Tokio alcanzó la medalla de plata en su especialidad (49 segundos y 20 centésimos) y una presea similar en los en el relevo mixto 4x400 metros.

En la edición de París 2024, estableció un nuevo récord olímpico al ganar la medalla de oro con un tiempo de 48 segundos y 17 centésimos en la prueba individual de los 400 metros.

En Liga Diamante se mantiene invicta este 2026 con sus triunfos en las paradas de Doha, París, Mónaco y Londres.

Ganó el oro en el Mundial de atletismo de Budapest 2023, donde formó parte del relevo mixto 4x400 que se llevó el primer lugar.

En los Juegos Panamericanos celebrados hace tres años en Santiago de Chile, Paulino ganó oros en los 200 metros y en el relevo mixto 4x400; plata en el relevo femenino 4x400 y bronce en el relevo femenino 4x100 metros.

El cubano La Cruz, por su parte, es un gigante del boxeo con sus medallas de oro olímpicas en Río 2016 en los 81 kilos y Tokio 2020 en la división de los pesos pesados.

Se hizo con cuatro oros consecutivos en Juegos Panamericanos (Guadalajara 2011, Toronto 2015, Lima 2019 y Santiago 2023) y ea el primer boxeador en la historia en lograr esta hazaña.

'La Sombra' es un auténtico referente de la escuela de boxeo cubana, compilando unas 400 victorias con sólo 30 derrotas.

En febrero pasado, el boxeador de 36 años "aplastó" a sus rivales en un torneo regional que se celebró en Santiago (norte), donde aseguró que "no piensa" en un tercer oro olímpico y que su foco inmediato es, precisamente, los Juegos de Santo Domingo.

El marchista guatemalteco Barrondo hizo historia al conquistar la medalla de plata en Londres 2012, el primer podio para Guatemala en unos Juegos Olímpicos.

Tras la hazaña, Barrondo se consolidó como un referente internacional al sumar triunfos en el Campeonato Centroamericano de Atletismo y participar en múltiples mundiales y eventos del ciclo olímpico.