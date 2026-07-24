El UAE de Pogacar, confiado con el estado de salud de su equipo

"Por ahora todo va bien. Desgraciadamente ayer tuvo que abandonar Brandon (McNulty) y Tim (Wellens) no se sentía bien, pero consiguió acabar. La buena noticia es que Adam (Yates) va mejor. Y que tanto Tadej (Pogacar) como Isaac (del Toro) están bien", aseguró el director deportivo antes de la salida de la decimonovena etapa entre Gap y el Alpe d'Huez.

Gianetti descartó que el equipo esté afectado por un virus, aunque reconoció que la fatiga comienza a hacer mella.

"No es un virus, Adam tiene un problema estomacal, Tim y Brandon se han hecho todas las pruebas y puede ser que tengan fatiga. El resto estamos todos bien", señaló.

McNulty, uno de los escuderos del Pogacar en la montaña, abandonó este jueves camino de Orcières-Merlette, mientras que Wellens, otro de sus hombres importantes en el llano, entró último en la meta al borde del fuera de control.

Un día antes, el belga había estado a punto de la descalificación, pero en esa ocasión por esperar a Yates, víctima de un virus estomacal.

"Adam está mejor, esperemos que siga la recuperación y que mañana le tengamos en plena forma. Y también confiamos en que Tim vaya mejorando", aseguró Gianetti.

Al final de la etapa de este jueves los responsables del UAE habían asegurado que McNulty y Wellens se encontraban mal, aunque no tenían un proceso vírico.

El propio Pogacar se mostró confiado de poder contar con sus compañeros para afrontar las dos decisivas etapas alpinas que quedan por delante.