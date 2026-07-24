Polo acuático, bádminton, judo y taekwondo darán las primeras medallas en Santo Domingo

Este 25 de julio la segunda jornada habrá culminado con las primeras 12 medallas de oro.

En total se entregarán 3.244 medallas, la mayor cifra en toda la historia de este certamen regional que cumple cien años.

Las finales directas programadas para este primer día oficial de premios se distribuirán de la siguiente manera:

Judo: cuatro medallas de oro (en las categorías iniciales de peso masculino y femenino).

Taekwondo: cuatro de oro (en las primeras divisiones de combate por peso).

Bádminton: dos oros (finales de Dobles Mixtos y Equipos).

Polo Acuático: dos medallas de oro (finales femenina y masculina).

Para las primeras disciplinas que repartirán medallas en los JCC Santo Domingo 2026, las potencias de la región ya perfilan a sus máximos exponentes y favoritos al podio:

México, Cuba y la delegación anfitriona lideran las proyecciones en los tatamis:

Prisca Awiti (México): La judoca mexicana, ganadora de la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024, encabeza la lista de favoritas indiscutibles para colgarse el oro en su categoría.

Carlos Sansores y Leslie Soltero (México): Ambos campeones mundiales de taekwondo lideran el poderoso equipo del norte con altísimas probabilidades de campeonato.

Marlyn Pérez y Tamara Robles (Cuba): Figuras clave del taekwondo de la isla que buscan asegurar los primeros metales.

Ana Rosa, Robert Florentino y Medikson del Orbe (República Dominicana): Los judocas locales forman parte de la principal apuesta para inaugurar el medallero en casa.

Luis Álvarez (Venezuela): Destacado taekwondista y abanderado de la delegación llanera, es candidato para llegar a las finales de combate.

Juliana Giraldo (Colombia): Tras conseguir notables medallas en el ciclo regional (plata individual y bronce mixto en los Juegos Bolivarianos), se perfila como la carta fuerte de Colombia para pelear por el más alto escalón del podio inicial.

Delegaciones de Cuba, México y República Dominicana: Al comenzar con el formato por equipos y dobles, estos tres países dominan el histórico de la clasificación y son los rivales directos para imponerse en las llaves definitivas.

Pese a que el certamen solo se inauguró este viernes, las competencias de polo acuático comenzaron el 20 de julio y dieron comienzo al programa deportivo.

La actividad terminará este domingo.

Selección Masculina de Colombia: El combinado colombiano ya clasificó de forma invicta a los cuartos de final liderando el grupo A, impulsado por una fuerte nómina que tiene como meta el título y el cupo hacia los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

Selecciones de Puerto Rico y México: En la rama femenina, ambas escuadras han demostrado la mayor paridad en la fase de grupos previa, ubicándose como las rivales más firmes al oro.