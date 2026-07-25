El francés Halys estrena su palmarés ATP al derrotar a Bublik en Kitzbühel

Halys, de 29 años, derrotó a Bublik, número once en la clasificación mundial, como ya hiciera el pasado día 17 en Gstaad (Suiza), también ATP 250 y sobre tierra batida, y le privó de repetir el triunfo conseguido en la pasada edición en la localidad alpina austriaca.

Si en Gstaad le venció por tres sets, después de que Bublik ganara el primero, en Kitzbühel lo hizo en dos mangas con más claridad.

El francés cimentó su triunfo en la solidez de su servicio, que no cedió en ninguna ocasión. Como ejemplo de su consistencia, el primer juego del partido lo sumó con cuatro saques directos.

La primera manga discurrió con igualdad hasta que, con 5-4 para el francés, le rompió el saque después de que el kazajo remontara una bola de set.

En la segunda, Bublik trató de reaccionar, pero no encontró su mejor versión y se mantuvo la tónica del juego, lo que desembocó en el desempate.

El kazajo se puso con 2-0, pero su oponente supo manejar la presión y le remontó hasta ganar con 8-6 el 'tie break' con la primera bola de partido.

Halys, que se convierte en el primer francés en ganar en Kitzbühel, sumó 17 saques directos, por seis del kazajo, y tuvo un 87 por ciento de puntos ganados con su primer servicio.

Su primer título le llega dos años después de que protagonizara su primera final ATP, en Gstaad en julio de 2024, en la que cayó ante el italiano Matteo Berrettini por 6-3 y 6-1.

Bublik, de 29 años, aspiraba a su décimo título de la ATP, después de que el último lo obtuvo en el ATP 250 de Hong Kong el pasado mes de enero ante el también italiano Lorenzo Musetti por 7-6 y 6-3.