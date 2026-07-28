El tenista dominicano Nick Hardt gana el oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe

En la pista central del Parque del Este, en la capital dominicana, Gómez se retiró apenas a los once minutos de iniciar el encuentro, cuando el marcador iba 2 a 1 en favor de Hardt.
En el poco tiempo que duró el partido, el dominicano consiguió conectar nueve primeros servicios, el 100 % de sus saques.
Hardt consiguió llegar a la final de estos Juegos, celebrados en su país, tras vencer con claridad al venezolano Óscar Martínez en cuartos de final y al colombiano Alejandro Arcila, ambos fuera del ranking 1.000 de la ATP.
En los dobles el dominicano fue eliminado, junto a su compatriota Peter Bertran, en los cuartos de final, frente a la pareja formada por los colombianos Sebastián Gómez y Cristian Rodríguez.
En el cuadro masculino esta tarde se disputará la final de dobles de estos Juegos en dobles que enfrentará a los salvadoreños César Cruz y Diego Durán contra los barbadenses Stephen Slocombe y Kaipo Marshall.