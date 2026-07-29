Van Aert no deja lugar a la sorpresa y empieza liderando la Vuelta a Dinamarca

El pelotón afrontaba 192,2 kilómetros, con salida y llegada en la localidad de Aalborg y tres breves cotas (todas de menos de 1,5 kilómetros) en los 40 kilómetros finales de la jornada. Apenas 866 metros de altitud eran el menú del día, en la tercera jornada de esta vuelta por etapas con más desnivel acumulado tras la tres y la cuatro.

El primer tramo de la etapa, eminentemente llano, sirvió para que varios grupos de ciclistas trataran de formar la fuga del día, con mucho protagonismo de los corredores locales daneses, pero sus aventuras no tuvieron un éxito duradero.

Finalmente, se consolidó por delante un quinteto formado por Daniel Stampe (BHS - PL Beton Bornholm), Matias Malmberg, Manuel Oioli (Swatt Club), Mads Landbo (ColoQuick), campeón nacional de Dinamarca de contrarreloj sub-23, y Marius Hobolth (Give Steel).

Los cinco escapados consiguieron una ventaja de cerca de dos minutos respecto al pelotón. Pasado el ecuador de la etapa, esa diferencia se fue reduciendo hasta quedar por debajo de los 50 segundos y fueron atrapados por el pelotón a falta de 72 kilómetros.

Dos kilómetros más tarde, una caída afectó a 40 corredores y partió en dos el grupo, dejando a algunos de los favoritos en la parte trasera, incluyendo al belga Wout van Aert (Visma | Lease a Bike). Las dos mitades del pelotón se reunieron 12 kilómetros más adelante, después del trabajo, sobre todo, del Unibet Rose Rockets.

Entre tanto, otro trío de daneses, formado por Mads Andersen, Matias Malmberg (Swatt Club) y Sebastian Nielsen (ColoQuick), se había lanzado a crear una segunda fuga del día. El italiano Samuele Zoccarato (MBH Bank CSB Telecom Fort) saltó en su persecución, pero no consiguió alcanzarles.

Una vez dentro del circuito final, entre caídas y las cortas pero intensas subidas, el pelotón quedó seleccionado y muy extendido. Sebastian Nielsen se fue solo por delante en la primera subida a Mølleparken (700 metros al 6 %), perseguido por su compañero de fuga Matias Malmberg y Rasmus Tiller (Uno-X), que había saltado desde el grupo principal.

En el segundo paso por línea de meta, el pelotón tenía a la vista a los tres ciclistas que rodaban por delante, que fueron neutralizados a falta de 10,8 kilómetros, en pleno ascenso a Mølleparken. Un nuevo grupo, ya con algunos de los teóricos favoritos, como el francés Christophe Laporte (Visma), volvió a ponerse en cabeza.

Finalmente, Van Aert, que había llegado a la cabeza de carrera más tarde que sus compañeros, saltó desde el centro del grupo, cuando parecía que Tim Torn Teutenberg (Lidl-Trek) tomaba la delantera, y se encargó de rematar el esprint para llevarse la primera posición. Segundo fue el campeón de Eslovaquia Lukas Kubis (Unibet Rose Rockets) y tercero, Henrik Pedersen (Uno-X).

La segunda etapa de la Vuelta a Dinamarca, de 183,8 kilómetros, unirá los municipios de Glyngøre y Skive, en la que el pelotón dará tres vueltas a un circuito que incluye un ascenso de 700 metros al 2,9 % de pendiente media.