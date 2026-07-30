Jueves, 30 de julio de 2026

Madrid. La fotografía de Ricardo Zamora amarillea, enterrada en un archivo. El largo viaje que la mantuvo oculta durante casi nueve décadas termina ahora, cuando EFE publica por primera vez la imagen del mítico portero del Real Madrid en cuyo dorso agradece a un poeta que le salvase la vida en los primeros meses de la Guerra Civil. Por Juan José Lahuerta

Redacción deportes. Gracias al oro del sablista Pavel Graudyn, el himno de Rusia volvió a sonar en un Mundial absoluto por primera vez desde que el Comité Olímpico Internacional (COI) recomendara a las federaciones internacionales levantar el veto a los símbolos rusos, un proceso que no será automático en todos los deportes y que Ucrania ha impugnado. Por Alba Calzado

Santiago. Tras convertirse en una estrella a los 40 años con su actuación en el Mundial 2026, al portero caboverdiano Josimar José Évora Dias ‘Vozinha’ le espera en Chile luchar por la titularidad en el arco de Colo Colo con su opuesto, el juvenil de 19 años Gabriel Maureira. Por María José Rey

Santo Domingo. El equipo de México, con 153 medalllas, 65 de oro, lidera con autoridad el emdallero de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, por delante de Colombia (97 y 36) y Cuba (55 y 16) al cumplirse una semana de la inauguración de la competición.

Redacción deportes. Se juegan los tres últimos partidos de vuelta de la repesca por una plaza en los octavos de final de la Copa Sudamericana. Gremio (BRA)-Bolívar (BOL), Caracas (VEN)-Santa Fe (COL) y O'Higgins (CHI)-Boca Juniors (ARG).

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- Rally de Finlandia, décima prueba del Mundial (hasta 2)(FOTO).

- Campeonatos de Europa de ciclismo de montaña, en Monteceneri (Suiza) (hasta 2).

- Campeonatos del Mundo, en Hong Kong (hasta 30).

- La intención de la FIFA de abrir la puerta al capital privado para financiar sus grandes torneos continúa generando reacciones entre las distintas federaciones, que se quejan de la falta de transparencia.

- La fotografía de Ricardo Zamora amarillea, enterrada en un archivo. El largo viaje que la mantuvo oculta durante casi nueve décadas termina ahora, cuando EFE publica por primera vez la imagen del portero del Real Madrid. Por Juan José Lahuerta (FOTO) (VÏDEO).

- Tras convertirse en una estrella a los 40 años con su actuación en el Mundial 2026, el portero caboverdiano ‘Vozinha’ debe lucahar en Chile por la titularidad en el arco de Colo Colo con su opuesto, el juvenil de 19 años Gabriel Maureira. Por María José Rey

- Partidos de vuelta de la repesca por un cupo en los octavos de final de la Copa Sudamericana. Gremio (BRA)-Bolívar (BOL) (22.00 GMT), Caracas (VEN)-Santa Fe (COL) y O'Higgins (CHI)-Boca Juniors (ARG) a (00.30 GMT del viernes).

- Previa de la última fecha del Torneo Intermedio uruguayo, en el que se definirán los dos equipos que disputarán la final del certamen

- Quinto y último 'major' femenino. Open Británico, en Royal Lytham St Annes (Inglaterra) (hasta 2).

- Redacción deportes. Gracias al oro del sablista Pavel Graudyn, el himno de Rusia volvió a sonar en un Mundial absoluto por primera vez desde que el Comité Olímpico Internacional (COI) recomendara levantar el veto. Por Alba Calzado

- Santo Domingo. XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe (JCC ).

- Torneos ATP 500 de Washington (hasta 2)(FOTO) y ATP 250 de Los Cabos (México)(Hasta 1)

- Torneos WTA 500 de Washington y 250 de Memphis

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Redacción EFE Deportes