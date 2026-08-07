El portero Luca Zidane rescinde su contrato con el Granada español

Luca Zidane llegó al Granada hace dos veranos procedente del Eibar como uno de los metas más consagrados en la Segunda División del fútbol español, pero en ninguna de las dos campañas en que ha pertenecido al cuadro nazarí ha ofrecido el rendimiento esperado.

Su reciente participación en el Mundial representando a Argelia no sirvió, como esperaba el Granada, para su revalorización, por lo que la entidad y el jugador han acordado la rescisión de su contrato al ser, además, una de las fichas más altas de un club con graves problemas económicos.

Luca Zidane, hijo del exfutbolista y actual seleccionador de Francia, Zinedine Zidane, se va del Granada tras haber disputado 45 partidos oficiales entre Liga y Copa del Rey con el equipo andaluz.

El Granada agradeció al portero “el compromiso mostrado a lo largo de estas dos temporadas defendiendo la portería nazarí” y le deseó “la mayor de las suertes en sus próximos retos profesionales”.