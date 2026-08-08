Sábado, 8 de agosto de 2026

Redacción deportes. La octava y penúltima etapa del Tour de Francia femenino se disputa este sábado entre Sisteron y Niza, con un viaje de 171,9 kilómetros y cuatro puertos de cuarta categoría en el recorrido. La ciclista polaca Kasia Niewiadoma (CANYON), ganadora en 2024, llega como líder.

Redacción deportes. El duelo femenino entre la bielorrusa Aryna Sabalenka, número uno del mundo, y la rusa Ekaterina Alexandrova, y el masculino entre el emergente español Rafa Jódar y el checo Jiri Lehacka, sobresalen en la jornada dominical de los torneos canadienses de Toronto y Montreal, respectivamente.

Burgos. El alto de Las Lagunas de Neila, como es tradicional en el historial de la ronda, cierra la 48ª Vuelta a Burgos masculina con la quinta y última etapa, de 137 kilómetros, que parte de Caleruega y finaliza a casi dos mil metros de altitud después de una durísima subida de 6,5 kilómetros con una pendiente media del 9,2 por ciento, ascensión que encara el líder, el austríaco Felix Gall, con seis segundos de ventaja sobre el italiano Giulio Ciccone y con siete respecto al británico Oscar Onley.

Redacción deportes. El chileno Joaquín Niemann encara el fin de semana del torneo del LIV Golf de Nueva York con un acumulado de trece bajo par, con cinco golpes de ventaja sobre el británico Lee Westwood y seis sobre el español Sergio García.

Redacción Deportes. Balance de Centro Caribe Sports y del Comité Organizador de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe en cuanto a la organización, la logística y lo que significó este evento, además de lo que deja en materia de infraestructura para la República Dominicana.

- Tour de Francia femenino (hasta 9). 8ª etapa: Sisteron-Niza, de 171,9 km.

- Vuelta a Polonia (hasta 9) (FOTO). 6ª etapa: Bukovina Resort-Bukowina Tatrzańska (125,5 km).

- Acaba la Vuelta a Burgos (FOTO). 5ª y última etapa: Caleruega-Lagunas de Neila (137 km).

- Volta a Portugal (hasta 16). 3ª etapa: Beja-Elvas, 182,2 km.

- Amistosos: Ferencvaros-Real Madrid (FOTO), en Budapest, Valencia-Newcastle United, Nápoles-Celta, Barcelona-Forest, Barcelona-Udinese, Juventus-Inter, Chelsea-Milan (FOTO), Leeds-Leipzig, Manchester United-PSG.

- Continúa la cuarta jornada del torneo Clausura de Argentina, con la disputa de los partidos Atlético Tucumán-Sarmiento, Deportivo Riestra-Estudiantes, Tigre-River Plate, Boca Juniors-Vélez Sarsfield, Independiente-Platense e Instituto-Gimnasia de Mendoza.

- LIV Golf. Torneo de Nueva York, en el Trump National Golf Club Bedminster (hasta 9).

- Entrenamientos libres (8.40 a 10.40 GMT), sesiones de clasificación (10.50 a 14.20 GMT) y carrera esprint de MotoGP (15.00 GMT) del Gran Premio de Gran Bretaña, 12ª cita de los Mundiales de velocidad, en el circuito de Silverstone. (FOTO)

- Campeonatos de Europa de deportes acuáticos, en París, que incluye las modalidades de natación artística, saltos, aguas abiertas, saltos de gran altura y natación (hasta 16)(FOTO).

- XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, en Santo Domingo (hasta 8). (FOTO)

- La selección argentina de rugby recibe este sábado a la de Sudáfrica en el estadio José Amalfitani de Buenos Aires.

- Torneo ATP Masters 1.000 de Montreal (Canadá) (hasta 13).

- Torneo WTA 1.000 de Toronto (Canadá) (hasta 13).

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Redacción EFE Deportes