Cerro Porteño, Exa Ysaty y Olimpia son semifinalistas de la Premium de futsal

Faltando una fecha para la conclusión de la liguilla Premium de futsal FIFA, se conoce a tres de los semifinalistas: Cerro Porteño, Exa Ysaty y Olimpia, quedando un cupo a definir entre San Cristóbal y Afemec.
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En cuanto a la liguilla de permanencia, 3 de Mayo y Coronel Escurra ya aseguraron la estadía en la Premium, mientras que descenderán Presidente Hayes y Sol-Campoalto.
La quinta fecha de la liguilla
Cerro Porteño en el Grupo A y Exa Ysaty en en “B” consiguieron sendos triunfos en sus compromisos por la fecha 5 de la liguilla Premium de futsal FIFA, segunda fase del torneo.
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El cuadro azulgrana goleó 4-1 a Recoleta FC en el cotejo disputado en la mañana de este sábado en el polideportivo del club Sol de América.
En el mismo escenario, San Cristóbal sorprendió a Afemec, imponiéndose 4-2, en horas de la tarde, en el cotejo televisado de la fecha.
En el Grupo B, Exa Ysaty se paseó en su cancha, goleando 9-1 a Deportivo Santaní, el pasado viernes.
El mismo día, Olimpia derrotó 3-0 a Star’s Club en el polideportivo de Capiatá.
Está pendiente la protesta que surgió en el juego Santaní-Star’s, pero a pesar de ello, ya ninguno puede alcanzar el puntaje de Ysaty y Olimpia.
En cuanto al Grupo C, con clubes que pelean por la permanencia en la Liga Premium, el 3 de Mayo, en su polideportivo, goleó 10-5 a Coronel Escurra, para ubicarse en la misma línea de los “militares” y festejar, ambos, la permanencia en la principal división.
En el otro partido, Presidente Hayes en su Fortín, le ganó 8-5 a Sol-Campoalto. Estos dos equipos descenderán a la División de Honor.
Ambos partidos se disputaron el viernes.
* Posiciones. Faltando una fecha para cerrar la segunda fase de la liguilla:
Grupo A
Cerro Porteño 16 puntos (semifinalista)
San Cristóbal 6 puntos
Afemec 4 puntos
Recoleta 3 puntos
Grupo B
Exa Ysaty 17 puntos (semifinalista)
Olimpia 10 puntos (semifinalista)
Santaní FC 1 punto*
Star’s Club 0*
Grupo C
3 de Mayo 12 puntos (permanece en la Premium)
Coronel Escurra 12 puntos (permanece en la Premium)
Presidente Hayes 6 puntos - desciende a Honor
Sol-Campoalto 0 - desciende a Honor.