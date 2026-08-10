Marchand demuestra que es el mejor incluso renqueante

Sólo al alcance de los elegidos está la sensacional primera posta del relevo 4x200 libre que firmó este lunes un Marchand, que se olvidó de los problemas de aductores que le han obligado a renunciar a participar a los 200 braza y la prueba de estilos, y nadó como nunca.

Tal y como reflejaron los sensacionales 1:43.76 minutos en los que Léon Marchand completó los cuatro primeros largos de la prueba y que suponen la mejor marca mundial del año en los 200 libre.

Un tiempo que no sólo situó al equipo francés en la primera posición con casi un segundo de ventaja sobre su más inmediato perseguidor, el cuarteto francés, sino que mejoró en 73 centésimas el tiempo de paso del conjunto estadounidense, cuando estableció en 2009 el legendario récord del mundo todavía hoy vigente.

Pero por desgracia para Francia, no cuenta con cuatro Marchand, y pese al esfuerzo de Pierre Largeron, Sauveur Cristofini y Roman Fuchs no pudo defender el liderato y acabó cediendo ante el impulso del equipo británico, vigente campeón olímpico y mundial, que acabó colgándose la medalla de oro con un tiempo de 7:01.52 minutos.

Apenas setenta y una centésimas menos que Léon Marchand y sus compañeros, que con un marca de 7:02.23 arrebataron la plata a un equipo alemán, que tuvo que conformarse finalmente con la medalla de bronce con un crono de 7:02.23 minutos.

Una sobresaliente actuación de Leon Marchand que hizo agradecer a los participantes en la final de los 400 estilos, vigente campeón olímpico y mundial así como plusmarquista universal de la distancia, que el nadador francés renunciase a competir en la prueba larga de estilos para evitar una recaída.

Sin la presencia de Marchand la final de los 400 estilos se presentaba como un pulso entre los tres últimos campeones continentales: el ruso Ilia Borodin, oro en el año 2021 en Budapest, el italiano Alberto Razzetti, ganador en Roma 2022, y el griego Apostolos Papastamos, vencedor dos años después en los Europeos disputados en Belgrado.

Una pugna en la que Borodin, que compite bajo bandera neutral en la capital francesa, no dio ninguna opción a sus rivales como atestiguaron los más de dos segundos en los que el ruso, que firmó un tiempo de 4:08.17 minutos, aventajó al transalpino Razzetti, plata con un crono de 4:10.40.

Completó el podio el nadador británico Max Litchfield, subcampeón del mundo en el año 2024 en Doha, que se colgó la medalla de bronce con un registro de 4:11.58 minutos

Bronce que, como ocurrió en la categoría masculina, las integrantes del equipo femenino de relevos británico cambiaron por el oro en una final del 4x200 en el que Freya Colbert, Abbie Wood, Leah Schlosshan y Freya Anderson rozaron el récord de Europa.

Un plusmarca de la que finalmente las nadadoras británicas se quedaron a 42 centésimas tras imponerse con un tiempo de 7:45.93 minutos, que resultó inalcanzable como reflejaron los más de tres segundos en que distanciaron a Hungría, plata, y Rusia, que se colgó la medalla de bronce.

Más cerca todavía, a tan sólo 9 centésimas, del récord del mundo de del ucraniano Andrii Govorov se quedó el ruso Egor Kornev, tras firmar el mejor tiempo de las semifinales de los 50 mariposa con un crono de 22.36 segundos.

Todo un aviso para el francés Maxime Grousset, vigente campeón del mundo, y para el suizo Noé Ponti, plata en los pasados Mundiales de Singapur, para la final de este martes, en la que deberán mostrar su mejor versión si quieren derrotar al nadador ruso.

Más sencilla parece la tarea para la neerlandesa Marrit Steenbergen, la vigente campeona mundial, que parece lanzada hacia el oro en los 100 tras rebajar en las semifinales el récord de los campeonatos que ella misma estableció en la series matinales, tras cerrar la penúltima ronda con una marca de 52.44 segundos.

Muy lejos todavía del récord del mundo que Steenbergen estableció el pasado mes de junio tras nadar en Roma en un tiempo de 51.68, lo que muestra el amplio margen de mejora que tiene todavía la neerlandesa en el caso de que alguna rival se atreva a inquietarla.