Miércoles, 12 de agosto de 2026

Redacción Deportes. Continúa la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores con los encuentros Palmeiras-Cerro Porteño, Platense-Coquimbo y Cruzeiro-Flamengo.

. Además, previas de los partidos del jueves Mirassol-LDU Quito, Rosario Central-Corinthians

Redacción Deportes. La ronda de octavos de final de la Copa Sudamericana de fútbol continúa este miércoles con los encuentros de ida Bragantino-Atlético Mineiro, Tigre-Montevideo City, Independiente Santa Fe-River Plate.

. Asimismo, previas de los partidos del jueves Santos-Macará, Vasco-Olimpia, Cienciano-Botafogo

Ciudad de México. México pone cifras al llamado “efecto Mundial” con los datos de turismo internacional de junio que proporciona el Instituto Nacional de Estadística, que permitirán medir cuánto impulsó el torneo la llegada de visitantes al país y si se cumplieron las expectativas oficiales de recibir a más de 10 millones de turistas durante la competición.

Redacción deportes. Tercera jornada de los Campeonatos de Europa de atletismo al aire libre de Birmingham (Reino Unido) con las finales femeninas de martillo y 400 vallas, y las masculinas de 400 y 110 vallas.

Redacción deportes. Los Campeonatos de Europa de natación en línea, que se disputan en París, celebran este miércoles la tercera jornada en la piscina de Saint-Denis con las finales masculinas de 200 metros espalda, 100 libre y 800 libre, y las femeninas de 50 mariposa, 100 braza, 400 estilos y el relevo 4x100 libre.

- Campeonatos de Europa de atletismo en Birmingham (Reino Unido) (hasta 16) (FOTO). Finales femeninas de martillo y 400 vallas y masculinas de 400 y 110 vallas.

- Volta a Portugal (hasta 16). 6ª etapa: Santa Maria da Feira-Peso da Régua, de 132,6 km.

- Supercopa de Europa, en Salzburgo (Austria): PSG-Aston Villa (19.00 GMT).

- Amistosos: Deportivo-Real Madrid, Málaga-Fulham, Arsenal-Como y Manchester United-Leeds

- Liga Conferencia. Resultados de la tercera ronda de clasificación, vuelta (y 13).

- Previa de una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona.

- México pone cifras al llamado “efecto Mundial” con los datos de turismo internacional de junio que proporciona el Instituto Nacional de Estadística. (FOTO)

- Copa Libertadores. Octavos. Ida: Palmeiras-Cerro Porteño, Platense-Coquimbo, Cruzeiro-Flamengo

. Previas de los partidos Mirassol-LDU Quito, Rosario Central-Corinthians

- Copa Sudamericana. Octavos. Ida: Bragantino-Atlético Mineiro, Tigre-Montevideo City, Independiente Santa Fe-River Plate.

. Previas de los partidos Santos-Macará, Vasco-Olimpia, Cienciano-Botafogo

- Copa Centroamericana: Motagua (HON)-Cartaginés (CRC) y FAS (ESA)-Verdes (BLZ).

- Leagues Cup: Inter Miami-León, Orlando City-Atlético San Luis, Monterrey-Nashville, Toluca-Dallas, San Diego-Puebla, Los Ángeles FC-Querétaro y Seattle Sounders-Guadalajara

- Mundiales de gimnasia rítmica en Fráncfort (Alemania) (hasta 16). Clasificación aro y pelota (grupos A-D) y mazas y cinta (grupos E-H). Primera jornada

- Campeonatos de Europa de deportes acuáticos, en París (hasta 16). Finales masculinas de 200 espalda, 100 libre y 800 libres y femeninas de 50 mariposa, 100 braza, 400 estilos y relevos 4x100 libre.

- Torneo ATP Masters 1.000 de Montreal (Canadá) (hasta el jueves 13).

- Torneo WTA 1.000 de Toronto (Canadá) (hasta el jueves 13).

-- JUEVES. Torneo ATP Masters 1.000 y WTA 1.000 de Cincinnati (Estados Unidos) (hasta 23).

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Redacción EFE Deportes