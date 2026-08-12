Luca Hoek no puede culminar el sueño y se queda a las puertas del podio

Pero para subir al podio a Hoek, de tan sólo 18 años, le hace falta todavía dar un paso más y bajar de la barrera de los 47 segundos, la línea que separa a las buenos velocistas de los que luchan realmente por la medallas en cualquier gran cita continental.

Un reto que parece más que al alcance del español, de padre neerlandés y madre francesa, pero nacido y criado en la localidad barcelonesa de Sitges, que tras arrancar el curso con una mejor marca de 48.04 segundos dejó el récord de España en unos sensacionales 47.26, en las semifinales del martes.

Plusmarca que sirvió a Luca Hoek para acceder a la final con la segunda mejor marca de todos los participantes, pero que no hubiera valido al español, vigente campeón de Europa júnior, para subir a podio.

Se nadó mucho y muy rápido este miércoles en la piscina del Centro Olímpico Acuático de la capital francesa donde el rumano David Popovici, vigente campeón europeo y mundial, no pareció contentarse con conquistar su tercera corona continental de la distancia.

Popovici quería más, quería el récord del mundo del chino Zhanle Pan y para ello no el rumano no pudo encontrar mejor aliado que el ruso Egor Kornev, que completó el primer largo con un tiempo de 22.06 segundos, 22 centésimas por debajo del récord de Pan.

A treinta centésimas pasó David Popovici, segundo con 22.36, y a cincuenta y una el español Luca Hoek, que superó el ecuador de la prueba en una cuarta posición que Luca Hoek ya no podría mejorar.

Todo lo contrario que David Popovici, que fue el más rápido en los segundos cincuenta metros y adelantó al ruso Kornev, para colgarse el oro con una marca de 46.56 segundos, dieciséis centésimas más que el récord mundial y a tan sólo cinco de su propio récord continental

Completó el podio el húngaro Kristof Milak que se colgó la medalla de bronce con un crono de 46.87 segundos, medio segundo menos que el español Luca Hoek, que hoy rozó un podio continental al que en un futuro no muy lejano subirá si mantiene su progresión actual.