Sheinbaum anuncia premios para medallistas, más inversión y becas

"Vamos a aumentar el presupuesto. Rommel ya me había dicho lo de las medallas, que no se premiara sólo una medalla, sino todas, y en esa medida los apoyamos. Es importante impulsar a todos los jóvenes. Vamos a aumentar al menos un 10 por ciento las becas. El deporte representa disciplina y confianza", dijo la gobernante.

Sheinbaum destacó los resultados obtenidos por la delegación mexicana en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, así como el trabajo de Rommel Pacheco, director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

"Por lo regular, solamente se premia a la mejor medalla que obtiene un atleta. Yo creo que deben premiarse todas las medallas conseguidas. Gracias por el apoyo, presidenta. Los montos de premios establecidos serán de 50.000 pesos por cada medalla de oro (2.930 dólares), 35.000 por cada plata (2.051 dólares) y 15.000 (879 dólares) por cada bronce", informó Pacheco.

El director de la Conade destacó los buenos resultados que obtuvo México en el certamen.

"La delegación mexicana regresó de los juegos con 407 medallas; 167 de oro, 125 de plata y 115 de bronce. México es tricampeón Centroamericano y además fue la mejor participación de nuestro país en toda la historia de los juegos", puntualizó.

"México obtuvo medallas en 50 deportes distintos, este resultado no dependió de una o dos disciplinas. En total, 493 atletas mexicanos subieron al podio y 91 de ellos consiguieron tres medallas o más. Las mujeres mexicanas encabezaron la cosecha de nuestra delegación con 198 medallas, 83 de ellas de oro", explicó.

Pacheco aseguró que este trabajo se mantendrá de cara a los Juegos Panamericanos del próximo año en Lima y los Juegos Olímpicos de 2028.

"Se destinaron más de 1.000 millones de pesos en la preparación de nuestros deportistas eso permitió que 698 deportistas mexicanos fueran a estos juegos. Este acompañamiento continuará para las clasificaciones de los Juegos Panamericanos de Lima 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028", concluyó.