"Salvy" Pérez recibe inyección por dolor de codo y apunta a volver viernes ante Anaheim

Pérez, que en lo que va de la temporada batea para .216, explicó que el dolor apareció en la tercera entrada, cuando lanzó hacia la segunda base para intentar atrapar al cubano Andy Pagés, quien buscaba robarse la almohadilla. A partir de ese momento, reconoció que le resultaba "un poco difícil agarrar el bate así" y que las molestias aumentaron durante el encuentro.

El problema se presenta en el mismo codo que ha generado inconvenientes a Pérez en distintos momentos de este verano y que incluso lo obligó a perderse varios partidos a comienzos de julio.

"Un día empeora, otros días son como dos o tres días buenos, cuatro días buenos. Llevo seis semanas jugando así", afirmó Pérez.

El receptor venezolano, dueño del récord histórico de cuadrangulares en los Reales de Kansas City con 319, recibió una inyección después del partido y señaló que los médicos le indicaron que debería sentirse mejor en 24 horas.

"Simplemente tiene algo de dolor en el codo derecho", explicó el mánager de los Reales, Matt Quatraro. "Es muy similar a lo que tuvo cuando empezamos a no ponerlo a recibir tanto, probablemente hace seis semanas, dos meses, lo que sea. Simplemente se le inflamó un poco hoy".

Los Reales tendrán jornada de descanso este jueves, por lo que Pérez aprovechará para darle reposo al codo y comprobar el viernes cómo responde antes del primer partido de la serie contra los Angelinos en Anaheim.