Polideportivo
14 de agosto de 2026 a la - 15:00

Julián Périco, cuarto en Dinamarca, primer peruano en superar un corte en el DP World Tour

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Redacción Deportes, 14 ago (EFE).- Julián Périco se convirtió este jueves, en su primer torneo en el circuito europeo, en el primer golfista peruano en superar un corte en el DP World Tour, ya que marcha cuarto, empatado con otros cuatro jugadores, en el Campeonato de Dinamarca, que se juega hasta el domingo en el Great Northern de Kerteminde.

Por EFE

Julián Périco, de 26 años, logró merced a dos rondas de 69 (-3) y 66 (-6) golpes en las dos primeras jornadas. Con un total de 135, el peruno marcha cuarto, igualado con otros cuatro golsistas, a dos de los colíderes, el francés Antoine Rozner y el escocés Cameron Adam.

Périco, 530 del mundo, juega con asiduidad el Challenge Tour, segundo circuito más importante del golf europeo, en el que ha pasado el corte en cinco oportunidades y es trigésimo tercero de la Road to Mallorca.

Cameron Adam batió, con una vuelta de 63 (-9), el récord del campo, que se ha mejorado ya tres veces en dos días.

Tercero en solitario marcha otro escocés, Ewen Ferguson.