Julián Périco, cuarto en Dinamarca, primer peruano en superar un corte en el DP World Tour

Redacción Deportes, 14 ago (EFE).- Julián Périco se convirtió este jueves, en su primer torneo en el circuito europeo, en el primer golfista peruano en superar un corte en el DP World Tour, ya que marcha cuarto, empatado con otros cuatro jugadores, en el Campeonato de Dinamarca, que se juega hasta el domingo en el Great Northern de Kerteminde.