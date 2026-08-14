Julián Périco, cuarto en Dinamarca, primer peruano en superar un corte en el DP World Tour

Julián Périco, de 26 años, logró merced a dos rondas de 69 (-3) y 66 (-6) golpes en las dos primeras jornadas. Con un total de 135, el peruno marcha cuarto, igualado con otros cuatro golsistas, a dos de los colíderes, el francés Antoine Rozner y el escocés Cameron Adam.
Périco, 530 del mundo, juega con asiduidad el Challenge Tour, segundo circuito más importante del golf europeo, en el que ha pasado el corte en cinco oportunidades y es trigésimo tercero de la Road to Mallorca.
Cameron Adam batió, con una vuelta de 63 (-9), el récord del campo, que se ha mejorado ya tres veces en dos días.
Tercero en solitario marcha otro escocés, Ewen Ferguson.