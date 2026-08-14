Viernes, 14 de agosto de 2026

Redacción deportes. Los argentinos Juan Manuel Cerúndulo, Sebastián Báez y Marco Trungelliti, el paraguayo Adolfo Daniel Vallejo y los combianos Nicolas Mejía y Emiliana Arango, ambos procedentes de la fase de clasificación, entran en acción este viernes en la primera ronda del Masters 1.000 de Cincinnati (Estados Unidos).

Redacción deportes. La final de los 800 metros femeninos, con la rivalidad entre la suiza Audrey Werro, la británica Keely Hodgkinson y la neerlandesa Femke Bol, será uno de los atractivos de la quinta jornada de los Europeos de atletismo de Birmingham (Reino Unido), que incluye también las finales masculinas de los 400 vallas con el noruego Karsten Warholm como favorito, y de 200 metros y altura, y las femeninas de disco y 10.000 metros.

Redacción deportes. Los Campeonatos de Europa de natación en línea, que se disputan en París, celebran este viernes la quinta jornada en la piscina de Saint-Denis, con las finales masculinas de 200 libre y 50 metros espalda y las femeninas de 100 mariposa, 200 braza y 1.500, además del 4x100 libre mixto.

Redacción deportes. Las primeras medallas de los Mundiales de gimnasia rítmica en Fráncfort (Alemania) se conocerán este viernes, cuando se disputa la final individual del concurso completo, cuyas tres primeras clasificadas conseguirán billete directo para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

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- Campeonatos de Europa de atletismo en Birmingham (Reino Unido) (hasta 16) (FOTO). Finales femeninas de 10.000 metros, lanzamiento de disco y 800 metros, y masculinas de salto de altura, 400 vallas y 200 metros

- Volta a Portugal (hasta 16). 8ª etapa: Melgaço-Fafe, de 166,8 km.

- España. Presentación de la primera jornada de LaLiga EA Sports

- Portugal. 2ª jornada: Sporting-Vitoria Guimaraes

- Previa de la tercera jornada del torneo Apertura de Honduras, que lideran Real España y Olimpia.

- Campeonatos de Europa femeninos, en Zagreb (hasta 16. Clasificación juniors, que sirve para las medallas de equipos y de concurso completo

- Mundiales de gimnasia rítmica en Fráncfort (Alemania) (hasta 16). Concurso completo. Final

- DP World Tour. Campeonato de Dinamarca, en el Great Northern de Kerteminde (hasta 17).

- PGA Tour. FedEx St. Jude Championship, en Memphis (hasta 17).

- LIV. Torneo de Indianapolis (EEUU) (hasta el 23)

- Campeonatos de Europa de deportes acuáticos, en París (hasta 16). Cuarta jornada en la piscina de Saint-Denis con las finales masculina de 50 braza, femenina de 1.500 libre y mixta de 4x100 libre.

- Torneo ATP Masters 1.000 y WTA 1.000 de Cincinnati (Estados Unidos) (hasta 23).

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Redacción EFE Deportes