Brasil y Argentina protagonizarán la final del Sudamericano Sub 17, Paraguay va por el bronce

En el último partido de este sábado, Argentina le ganó 2-1 a Venezuela y se anotó para la final del Campeonato Sudamericano Sub 17 de futsal, y enfrentará a Brasil, que en el partido anterior se impuso 7-0 a Paraguay.

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El certamen proseguirá este domingo, con juegos por puestos del 1° al 6°, en el Complejo SUMA de Luque, a partir de las 11:30, partido que protagonizarán Uruguay y Ecuador.

La selección paraguaya buscará subir al podio, enfrentando a Venezuela, a las 14:00. En la fase de grupos, el partido entre ambas escuadras fue pareja, y concluyó con triunfo para la visita por 4-3.

En cuanto a la final, prevista para las 17:00, en la fase de grupos, Brasil derrotó 2-0 a Argentina.

En el camino de nuestra selección, los albirrojos juveniles derrotaron 5-3 a Uruguay, luego igualó contra Colombia 2-2 y derrotó a Chile 4-1.

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En cuanto a las otras participantes, Colombia se quedó con el quinto puesto, al vencer a Perú.

Bolivia se ubicó noveno, venciendo este sábado a Chile.

Programa del domingo

Los juegos de este domingo, jornada final del certamen Sub 17 de futsal, en el Complejo SUMA de Luque serán:

11:30 Uruguay vs. Ecuador

14:00 Venezuela vs. Paraguay

17:00 Brasil vs. Argentina