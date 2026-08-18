Andrea Pavan: "Todavía tengo la esperanza de volver a competir"

"Me siento extremadamente bendecido de poder vivir una vida normal. Ahora, todavía tengo la esperanza de volver a competir", cometó Pavan, que el pasado febrero cayó por el hueco de un ascensor desde una tercera planta.

El italiano ya va al campo de golf y está empezando a jugar, ha admitido "que el dolor no es demasiado grande en este momento", pero que sí siente "mucha rigidez", en una entrevista a Bunkered.

El golfista, de 37 años, combina sesiones de entrenamiento de fuerza y movilidad con las de fisioterapia para recuperar las lesiones que sufrió en el hombro y en varias vertebras, y que le obligaron a pasar por quirófano el mismo día que ingresó en un hospital de Ciudad del Cabo.

El accidente ocurrió en la víspera del Abierto de Sudáfrica del circuito europeo en el que iba a participar, del 26 de febrero al 1 de marzo, en la localidad de Stellenbosch, en el suroeste del país, cerca de Ciudad del Cabo, cuando se encontraba en su alojamiento privado, cerca del campo de golf, abrió la puerta del ascensor y se precipitó por el hueco al no estar la plataforma.

Pavan, que ya ha vuelto a Texas después de pasar unas semanas en su Italia natal, se ha mostrado optimista y asegura que "aparentemente, solo llevará tiempo".