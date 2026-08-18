El chileno Salinas destaca que el Cajasol Proin está "cuajando rápido desde el principio"

Salinas, veterano de 37 años con más de tres lustros de experiencia en las mejores ligas europeas, destacó que "perder sólo de cuatro" goles "contra un rival como el Benfica", ante el que se inclinó por 36-32 el pasado sábado en el primer amistoso de la pretemporada, "habla muy bien" del conjunto sevillano "pero más que con el resultado, hay que quedarse con la actitud que tuvo el equipo".

El jugador viñamarino consideró que este encuentro puede suponer "el inicio de una gran cosa", pues espera que el Cajasol Proin va "a crecer paulatinamente, semana tras semana", algo de lo que "todo el mundo tiene muchas ganas, y eso se ve a la hora de entrenar", cuando el plantel de Antonio García Robledo enseña "qué clase de equipo quiere ser".

"La Liga Asobal es tan abierta que se puede ganar y perder en cualquier sitio. En Amate -pabellón sevillano donde juegan como local-, tenemos que ser un fortín, la primera derrota en casa tiene que tardar en llegar y si no llega, muchísimo mejor", destacó Salinas en declaraciones servidas por el club.