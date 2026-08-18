El relevista puertorriqueño Díaz vuelve a la lista de lesionados de los Dodgers

Díaz fue activado de la lista de lesionados de 60 días el 29 de julio tras perder tiempo de juego debido a cuerpos sueltos en el codo derecho, precisó MLB en una nota.

El diestro, quien ha tenido dificultades al tener efectividad de 11.85 en su primera temporada desde que se unió a los Dodgers, vio acción en la victoria del lunes por 11-5 sobre los Rockies, permitiendo tres vueltas y cuatro hits mientras lanzaba el noveno episodio.

La lesión de Díaz no está relacionada con el procedimiento de abril en su codo de lanzar.

La temporada 2026 de Díaz con los Dodgers ha sido muy difícil. Tras firmar un gran contrato, se ha visto afectado por una cirugía en el codo derecho al inicio del año y problemas recientes de rendimiento. Apenas presenta siete rescates en la campaña.

En diciembre pasado, como agente libre, Díaz firmó con los Dodgers un contrato por 69 millones de dólares y una duración de tres años.

Díaz optó por salirse de los dos años restantes y 38 millones de dólares de su contrato con los Mets de Nueva York.