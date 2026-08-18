El UAE de Pogacar contrata al italiano Marco Frigo por dos temporadas

Frigo, de 26 años y natural de Bassano del Grappa, procede del NSN y llega al UAE tras cuatro temporadas como profesional, durante las cuales se ha consolidado como un corredor fuerte y versátil, capaz de rendir en diversos terrenos.

Con una victoria en su palmarés lograda en el Tour de los Alpes 2025 después de una fuga en solitario, Frigo completó su primer Tour de Francia a principios de este verano.

Este fichaje representa un paso más en la carrera del ciclista de 26 años, que se une al equipo emiratí con el objetivo de continuar su desarrollo y contribuir a las ambiciones del equipo en carreras por etapas, grandes vueltas y clásicas de un día.

"Creo que mis primeros cuatro años como profesional han sido un proceso en el que he definido y encontrado mi identidad como ciclista. Siento que UAE lo entendió, creyó en ello y que nuestras ideas sobre el futuro coinciden plenamente. Estoy deseando canalizar esta gran motivación en los próximos años y contribuir a que el equipo alcance sus grandes objetivos", comentó el nuevo fichaje del UAE.