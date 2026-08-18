El Visma, sin Vingegaard, lleva a Van Aert como jefe de filas y el Decathlon, a Felix Gall

El cuadro neerlandés contará con Wout van Aert y Matthew Brennan como especialistas en escapadas, y también con Sepp Kuss, ganador de la Vuelta en 2023.

Van Aert, quien no estuvo en el Tour de Francia por lesión, acaba de clasificarse segundo en el campeonato nacional de gravel y en la Vuelta a Dinamarca se llevó la general con 3 triunfos parciales. En la Vuelta 2026 tendrá una buena oportunidad para prepararse para el Campeonato del Mundo en Canadá.

En la ronda española tendrá un rival en su propio equipo en la lucha por los esprints, el británico Matthew Brennan, de 20 años, uno de los mejores esprinters jóvenes del pelotón.

Junto a Van Aert y Brennan, también tomarán la salida Kuss, Steven Kruijswijk, Christophe Laporte, Bruno Armirail, Jorgen Nordhagen y Ben Tulett.

El también corredor del Visma, el danés Jonas Vingegaard, no podrá defender el título conquistado en la edición de 2025 de la ronda española, después de la lesión de clavícula sufrida en el Tour de Francia.

Después de ganar la Vuelta a Burgos y ser segundo en el Giro, el austríaco Felix Gall será una de las referencias de la Vuelta en la lucha por la general del equipo francés Decathlon, que no contará con su joven figura Paul Seixas, debutante en el reciente Tour.

"Estoy feliz de volver a competir después de ganar la Vuelta a Burgos. Esto demuestra que hicimos las cosas bien durante las últimas semanas, y después de un largo periodo de entrenamiento, es una gran satisfacción saber que estoy listo para mi segunda gran vuelta del año. El objetivo principal es luchar por la clasificación general en la Vuelta", comentó un ambicioso Gall.