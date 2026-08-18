Martes, 18 de agosto de 2026

. Además, previas del segundo día de la tanda de partidos de vuelta de los octavos de final: Cerro Porteño (PAR)- Palmeiras (BRA), Coquimbo Unido (CHI)-Platense (ARG) y Flamengo (BRA)-Cruzeiro (BRA).

Asunción/Sao Paulo. Crónicas de los dos primeros partidos de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana: Recoleta (PAR)-Boca Juniors (ARG) y São Paulo (BRA)-Bolívar (BOL),

. También previas de los choques de vuelta de octavos de final: Atlético Mineiro (BRA)-Bragantino (BRA) y Montevideo City Torque (URU)-Tigre (ARG), al tiempo que del encuentro de ida de la misma fase entre Independiente Santa Fe (COL) y River Plate (ARG).

Barcelona. El centrocampista internacional español Rodrigo Hernández 'Rodri', Balónde oro del Mundial y protagonista de uno de los fichajes más sonados del verano, pasa este martes las pruebas médicas previas a formalizar su fichaje con el Barcelona y podría ser presentado como nuevo jugador azulgrana, siempre y cuando el club catalán intercambie a tiempo todos los documentos del traspaso con el Manchester City.

Madrid. El 19 de agosto de 2001, hace 25 años, Zinedine Zidane debutaba con el Real Madrid: tenía 29 años, un Mundial, una Eurocopa, un Balón de Oro y tres títulos de la Serie A. El galáctico francés inició un idilio con el club blanco que le llevó, más de una década después, a convertirse en el entrenador de las tres Ligas de Campeones consecutivas.

Redacción deportes. El argentino Juan Manuel Cerúndolo se enfrenta en los dieciseisavos de final del Masters 1.000 de Cincinnati (Estados Unidos) al canadiense Felix Auger-Aliassime, segundo favorito, mientras su compatriota Thiago Agustín Tirante juega ante el checo Jakub Mensik, decimocuarto preclasificado, en los octavos.

Redacción Deportes. Carlos Beltrán, Iván Rodríguez, Roberto Alomar, Edgar Martínez, Franciso Lindor, José 'Cheo' Cruz, Carlos Delgado, Carlos Correa y Bernie Williams… ¿Quién falta en esta lista de históricos peloteros puertorriqueños que han dejado profundas huellas en las Grandes Ligas? Indiscutiblemente, el primero del 'top ten' boricua, Roberto Clemente, el primer latino en el Salón de la Fama (1973), quien un 18 de agosto de hace 92 años nació en Carolina. Por Luis Alejandro Amaya

- Segunda jornada del Preclasificatorio olímpico de baloncesto femenino de Guadalajara, con los partidos Sudán del Sur-Argentina y Nueva Zelanda-Brasil. (FOTO)

- Carlos Beltrán, Iván Rodríguez, Roberto Alomar, Edgar Martínez, Franciso Lindor, José 'Cheo' Cruz, Carlos Delgado, Carlos Correa y Bernie Williams… ¿Quién falta en esta lista de históricos peloteros puertorriqueños que han dejado profundas huellas en las Grandes Ligas? Indiscutiblemente, el primero del 'top ten' boricua, Roberto Clemente, el primer latino en el Salón de la Fama (1973), quien un 18 de agosto de hace 92 años nació en Carolina. Por Luis Alejandro Amaya

- Tour del Limousin, en Francia (hasta 21).

- El centrocampista español Rodrigo Hernández 'Rodri' pasa las pruebas médicas previas a formalizar su fichaje con el FC Barcelona y podría ser presentado como nuevo jugador azulgrana (FOTO)(VÍDEO).

- Rueda de prensa de Diego Simeone en la víspera del estreno liguero del Atlético de Madrid ante el Málaga tras el entrenamiento del equipo, previsto a las 08.00 GMT en el estadio Riyadh Air Metropolitano (FOTO) (VÍDEO)

- Rueda de prensa de presentación de Enes Ünal y Johan Mojica como nuevos jugadores del Getafe. (Ciudad Deportiva, 16.00 horas GMT) (FOTO)(VÍDEO)

- Este miércoles se cumplen 25 años del debut oficial del francés Zinedine Zidane con la camiseta del Real Madrid en la ida de la Supercopa de España ante el Zaragoza en La Romareda.

- Liga de Campeones. Play offs. Ida. Dinamo Zagreb-Viking, Fenerbahce-Lyon y Levski-AEK

- Se celebra una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona.

- Copa Libertadores. Octavos. Ida. Deportes Tolima-Independiente del Valle (00.30 GMT del miércoles).

. Octavos, vuelta: Independiente Rivadavia-Fluminense (22.00 GMT) y Universidad Católica-Estudiantes La Plata (00.30 GMT del miércoles)

. Previas de los partidos Cerro Porteño-Palmeiras, Coquimbo-Platense y Flamengo-Cruzeiro

- Copa Sudamericana. Octavos. Vuelta. Recoleta-Boca Juniors (22.00 GMT) y São Paulo -Bolívar (00.30 GMT del miércoles).

. Previas de los partidos Atlético Mineiro-Bragantino y Montevideo City Torque-Tigre, así como del de ida de la misma fase Independiente Santa Fe (COL)-River Plate (ARG) aplazado por el terremoto que azotó Colombia.

- Copa Centroamericana de la Concacaf: Cartaginés-Caldés, Real Estelí-Herediano y Xelajú-Diriangén

- Uruguay: Previa del encuentro que el uruguayo Montevideo City Torque y el argentino Tigre disputarán en Montevideo por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

- Mundial femenino y masculino, en Países Bajos y Bélgica (hasta 30): España-Australia, Argentina-Países Bajos, del masculino; España-Bélgica, del femenino

- Torneo ATP Masters 1.000 y WTA 1.000 de Cincinnati (Estados Unidos) (hasta 23).

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Redacción EFE Deportes