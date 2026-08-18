Muere a los 93 años Bill Rasmussen, cofundador del canal deportivo estadounidense ESPN

Rasmussen, de 93 años, murió en su domicilio de Florida, explicó ESPN.

En 1979 Rasmussen y su hijo Scott, junto con Ed Eagan, fundaron en el estado de Connecticut el canal para que emitiera por satélite, y un año después comenzó a emitir las 24 horas del día, algo entonces inédito para una emisora deportiva.

La cadena, hoy la mayor de EE.UU. en lo que se refiere a emisiones deportivas, comenzó a popularizarse gracias a su programa 'Sports Center' y fue pionera a la hora de retransmitir el 'draft' de la NFL o todas las rondas preliminares de la primera división universitaria de baloncesto, dando lugar al fenómeno que en EE.UU. se conoce hoy como 'March madness' ('la locura de marzo').

Bill Rasmussen decidió volcarse en el establecimiento de un canal con sede en Connecticut -donde la empresa sigue teniendo la central- después de perder su puesto como jefe de prensa de los hoy desaparecidos New England Whalers de hockey, basados por ese entonces en la localidad Hartford, en dicho estado.

También fue el primer presidente y consejero delegado de la empresa, cuyas siglas responden a 'Entertainment and Sports Programming Network' ('Cadena de Programación de Deportes y Entretenimiento'), aunque abandonaría la misma en septiembre de 1980, apenas un año después de que la cadena empezase a emitir, y se embarcó en otras aventuras empresariales relacionadas con el deporte.