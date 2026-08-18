Muere el mítico italiano caballo Varenne, uno de los mejores trotadores del mundo

"Esta noche Varenne ha fallecido y el veterinario ha certificado que la causa fue un infarto fulminante. Estamos destrozados al haber conocido esta mañana la noticia y queremos recordarlo junto a todos sus fans, volando hacia sus victorias", informó en un comunicado la cuenta de Instagram oficial dedicada al trotón.

El equino, apodado 'Il capitano' ('El capitán', en español) es considerado en el mundo de la hípica como el caballo más importante y laureado de la historia del trote.

La cifra de más de seis millones de euros acumulados en premios lo convierte en el caballo con mayores ganancias de la disciplina.

Nacido en 1995 e hijo del semental estadounidense Waikiki Beach y de la yegua italiana Ialmaz, su nombre procede de la rue de Varenne, en París, donde se encuentra la Embajada de Italia en Francia, y fue adquirido por el italiano Enzo Giordano, con Giampaolo Minnucci como conductor durante casi toda su carrera.

Tras destacar desde su debut en 1998, Varenne ganó el Derby italiano de trote y en 1999 completó una temporada invicta con 14 victorias en 14 carreras.

En 2001 alcanzó su mayor éxito al ganar el Prix d’Amérique, el Gran Premio Lotteria, el Elitloppet y la Breeders Crown en Estados Unidos, completando el Grand Slam del trote europeo y estableciendo un récord mundial sobre la milla.

Retirado en 2002, fue elegido Caballo del Año en Italia, Francia y Estados Unidos y terminó su carrera con numerosos récords y grandes premios internacionales.

'Il capitano' nació en la provincia de Ferrara y pasaba su retiro en Eboli, en la provincia de Salerno, donde disfrutaba de sus últimos años alejado de las pistas.