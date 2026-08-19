La medallista olímpica Lucía Yépez liderará a luchadores ecuatorianos en los Suramericanos

"Lucía Yépez se prepara con intensidad y normalidad en la ciudad de Portoviejo con miras a los Juegos Suramericanos", que comenzarán el próximo 12 de septiembre, indicó Blanco.

El exluchador cubano-ecuatoriano señaló que, además de Yépez, Ecuador estará representado por Luisa Valverde, quien obtuvo un diploma olímpico en París 2024; Jacqueline Mollocana, Andrés Montaño, Patrick Rodríguez, Jean Carlos Zambrano y Joshuá Kramer.

El Comité Olímpico Ecuatoriano (COE), presidido desde el pasado 31 de julio por el exmedallista olímpico y triple campeón mundial Jefferson Pérez, y las federaciones deportivas del país trabajan contra reloj para garantizar la participación de sus deportistas en los XIII Juegos Suramericanos de Santa Fe, que se llevarán a cabo del 12 al 26 de septiembre.