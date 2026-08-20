Enric Mas: "La presencia de Pogacar condiciona la carrera, hará lo que quiera"

"Está claro que Pogacar es el mejor, un corredor que marcará una época y será el mejor de la historia. Su presencia condiciona mucho al pelotón, y hará lo que quiera él. Desde el principio controlará con su equipo. Así que veremos qué quiere hacer, y luego nos centraremos en nosotros. Algún día nos sacará una minutada", comentó Mas en Mónaco.

Pogacar recalcó que "nos tenemos que adaptar a a la situación, ya unos días estará intratable y otros tenemos que tener listo el equipo para poder jugar nuestras bazas para tratar de ganar etapas".

El ciclista de Artá, a sus 31 años, acude con ambiciones moderadas a la carrera que le ha dado más gloria, con 3 podios en su palmarés.

"Es cierto que he conseguido mis mejores resultados en la Vuelta. Este año llegamos con un buen equipo, tenemos gente para todos los terrenos, para el esprint, las cronos. Para la general estamos Cian Uitjdebroeks y yo, pero me tomaré la carrera de otra forma. Hace dos años que no disputo una general. Después de unos días sacaré conclusiones", comentó.

Mas explicó que irá "día a día, pero lo que quiero terminar bien. Quiero que la forma física vaya bien y encontrarme con el mejor Enric en lo físico y lo mental. Cada día será clave para estar bien en la general. El principio será duro, y el final lo será aún más duro. La clave será no fallar ningún día".

Para el balear las etapas claves serán la cuarta en Andorra y la vigésima con la subida al Collado del Alguacil. "Ambas serán claves, la segunda de ellas más, y trataremos de no fallar".