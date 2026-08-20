La Vuelta, en cifras: más de 3.000 kilómetros, 81 ediciones y el regreso de Pogacar

Mónaco será el escenario de la salida con una contrarreloj de 9 kilómetros. Después, la ruta atravesará otros tres países: Francia, Andorra y España. En total, dos contrarrelojes, cuatro etapas llanas, cinco onduladas, cuatro de media montaña y seis de montaña completan el menú de la Vuelta.

El gran atractivo de la prueba es la posibilidad de que un ciclista complete el trío de grandes vueltas: el esloveno Tadej Pogacar. Acudió a la Vuelta en 2019, en su temporada de irrupción en el primer nivel del ciclismo mundial, y terminó en tercera posición de la general y con el maillot de mejor joven.

Desde entonces, Pogacar ha sumado cinco Tours de Francia y un Giro de Italia. La Vuelta es uno de los pocos huecos que restan en su amplio palmarés, y se ha propuesto rellenarlo en 2026. Solo ocho ciclistas cuentan con el trío de grandes vueltas: Jacques Anquetil, Felice Gimondi, Eddy Merckx, Bernard Hinault, Alberto Contador, Vincenzo Nibali, Chris Froome y Jonas Vingegaard.

Hasta ahora, se han disputado 80 ediciones de la Vuelta a España, desde la primera en 1935. Se han hecho con el maillot de líder de la general 63 ciclistas distintos de 15 nacionalidades diferentes. El récord de títulos lo comparten, con cuatro, el esloveno Primoz Roglic (2019, 2020, 2021 y 2024) y el español Roberto Heras (2000, 2003, 2004 y 2005).

En 2026, la caravana de la carrera se compondrá de 575 personas que acompañan a los ciclistas, así como de 3.000 más en labores de organización y 900 vehículos acreditados. Además, están acreditados 1.274 periodistas y fotógrafos de 654 medios de comunicación diferentes.

La edición de 2025 acumuló más de 16 millones de espectadores por televisión solo en España, así como una media de un millón de espectadores por etapa en 190 países en todo el mundo. En total, sus vídeos suman 572 millones de visualizaciones, y su página web oficial, 71,2 millones de visitas.