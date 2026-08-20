Leon Baptiste, medallista de Commonwealth, encarcelado en Marruecos por abusar de un menor

Fuentes judiciales y de seguridad informaron este jueves a EFE que Baptiste, de 41 años, fue arrestado el pasado 9 de mayo en Marrakech, y condenado inicialmente por el Tribunal de Primera Instancia de la ciudad a 10 meses de cárcel. Sin embargo, una sentencia de apelación redujo la pena a ocho meses.

Su ausencia, como entrenador, de los eventos deportivos durante los últimos meses ha dado pie a numerosas especulaciones sobre los motivos de su desaparición.

Preguntado por Baptiste por el diario británico 'The Telegraph', un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido declaró que su departamento está "prestando asistencia a un ciudadano británico detenido en Marruecos", sin dar más detalles.

Baptiste se vio obligado a retirarse del atletismo a los 28 años debido a varias lesiones. En 2004, se proclamó campeón de Europa júnior de los 100 metros y, en 2010, ganó sendas medallas de oro en los Juegos de la Commonwealth de Delhi, una en los 200 metros y otra en el relevo 4×100 metros.