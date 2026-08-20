Oscar Onley será el líder en el Netcompany Ineos de Carlos Rodríguez

Mónaco, 20 ago (EFE).- El británico Oscar Onley será el hombre para la general del Netcompany Ineos que disputará la Vuelta a España a partir del sábado y que incluye en sus filas al español Carlos Rodríguez. El escocés de 23 años contará con el apoyo de un grupo sólido y experimentado formado por Rodríguez, Jack Haig, Ben Turner, Lucas Hamilton, Embret Svestad-Bårdseng, Axel Laurance y Josh Tarling.