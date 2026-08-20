Oscar Onley será el líder en el Netcompany Ineos de Carlos Rodríguez

Geraint Thomas, director del equipo, ha confiado en Onley los galones para liderar el equipo después de su victoria de etapa en la reciente Vuelta a Burgos y la segunda plaza de la general.
"Esta es la primera gran Vuelta de Oscar Onley corriendo con nosotros y es ambicioso, está ilusionado y quiere competir. Ha tenido algunos contratiempos esta temporada, pero su victoria en Burgos demostró que se ha recuperado bien y que tiene buenas piernas. Sabemos de lo que es capaz, así que le damos la libertad de que simplemente salga a competir y disfrute", señaló el técnico.
Thomas incluyó en el 'ocho' inicial al británico Josh Tarling, quien perdió a su hermano Finlay en un accidente que se produjo en la reciente Vuelta a Portugal.
"Como equipo, apoyamos plenamente la decisión de Josh de participar en la carrera", comentó.
Oscar Onley se mostró motivado para afrontar la Vuelta a España.
"Estoy muy emocionado de participar en la Vuelta, que es la primera con el equipo. Tenemos una buena combinación de corredores que nos brinda muchas oportunidades a lo largo de la carrera. Personalmente, me siento muy bien ahora mismo y estoy deseando ponerme a prueba en las próximas semanas", señaló.