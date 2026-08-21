La Serie A abre el telón con el Inter como favorito, entre viejos y nuevos protagonistas

La pelea por el 'Scudetto' siempre se presenta tan interesante como incierta. Una temporada más, la competición italiana arranca con varios equipos en la pelea por el título, en una carrera de 38 jornadas que volverá a reunir a algunos de los grandes nombres del fútbol.

El arquitecto del Inter ganador del último 'Scudetto', Cristian Chivu, quiere repetir hazaña. Es el favorito en la puja por la liga. Se ganó la confianza de los aficionados interistas como jugador, pero hizo lo propio rápidamente desde el banquillo. Su arma más letal es el argentino Lautaro Martínez, pieza central del proyecto 'neroazzurro' desde hace años.

Lautaro, a quien los rumores de mercado situaron en los pasados días en la órbita del Barcelona, es toda una institución en el club. Junto a Marcus Thuram, con quien forma la dupla en ataque, es una amenaza constante para las defensas rivales. Al de Bahía Blanca, un clásico '9', le basta romper un espacio para poner el balón dentro de la red.

Otros jugadores también están esperando su momento. Pio Esposito, quien brilló en los últimos amistosos con la 'Azzurra'; Nicolò Barella, motor del mediocampo; Hakan Calhanoglu, metrónomo, o Alessandro Bastoni, fuerte en defensa, pretenden llevar al Inter a su 22.º título.

El eterno rival del Inter, el Milan, con el que comparten el emblemático San Siro, revolucionó la plantilla y la cúpula directiva con el fin de, tras varios años fuera de la lucha, volver a pelear por el campeonato. Quieren su oportunidad, y el croata Luka Modric renovó una temporada más, precisamente, porque confía en el proyecto.

La revolución 'rossonera' se ha gestado desde la base hasta la directiva. La más importante viene en el banquillo, con la destitución de Massimiliano Allegri y el fichaje del portugués Rúben Amorim, quien devolvió al Sporting de Portugal, antes de naufragar en el Manchester United, a la élite del fútbol portugués.

Además de Modric, su baza como veterano y figura de renombre, Amorim cuenta con el gran fichaje estival, el delantero luso Gonçalo Ramos, procedente del PSG, la incorporación más costosa en la historia del club. También el español Mario Gila, exfutbolista del Real Madrid, es uno de los referentes.

El Nápoles se presenta como otro de los grandes candidatos, y quiere arrebatarle al Inter el 'Scudetto', como ya hizo en 1987 y en 2025. A Antonio Conte, que dejó el banquillo partenopeo por diferencias con la directiva, le sustituye Allegri tras su batacazo en el Milan.

Su objetivo, en el año de conmemoración del centenario del club, es dotar al equipo de una filosofía más pragmática, fiel a su identidad, pero también ofensiva.

Con la conducción de balón del belga Kevin De Bruyne, el despliegue de Rasmus Hojlund y la eficacia de Alisson Santos, el conjunto del sur de Italia aspira a volver a conquistar la liga.

Mientras que el Juventus, que atraviesa una temporada de transición y está necesitado de recuperar su protagonismo en Italia y en Europa, afronta el nuevo curso renovado y con la intención de cambiar su suerte bajo las órdenes, de nuevo, de Luciano Spalleti.

El técnico apuesta por un equipo más competitivo y ofensivo, liderado por el talento de Kenan Yildiz y la pegada de Randal Kolo Muani, para volver a luchar por el 'Scudetto'.

El Roma busca dar la sorpresa con una fórmula mágica: Paulo Dybala, Donyell Malen y el reciente fichaje, la joven promesa portuguesa Rodrigo Mora.

Los aficionados de la capital italiana están ilusionados, con el club de vuelta en la Liga de Campeones después de siete años y un equipo dirigido por Gian Piero Gasperini que bien podría dar la campanada.

Por su parte, el Como 1907 de Cesc Fàbregas ya no es una simple revelación, es una realidad. Todos se preguntan en Italia si el conjunto del norte de Italia puede luchar por el 'Scudetto', algo inimaginable hace años, como también lo era su clasificación a la 'Champions', competición que juegan esta temporada.

El técnico catalán ha construido un equipo fuerte, unido, con talento joven, como el argentino Nico Paz, y con fichajes como Trevoh Chalobah, procedente del Chelsea, el centrocampista español Luis Milla, llegado desde el Getafe o el joven talento Mattia Liberali.

Otro de los equipos que, si bien no se prevé que luche por el 'Scudetto', puede dar mucho que hablar, es el Fiorentina, con el argentino Franco Mastantuono, cedido del Real Madrid, como el ídolo de la afición, y con David de Gea en portería. Los toscanos, que atravesaron una temporada complicada, quieren resarcirse.

Por su parte, el Atalanta de Maurizio Sarri, recién llegado del Lazio, aspira a pelear por los puestos que dan acceso a la Liga Europa o la Liga Conferencia. El Lazio, en cambio, afronta una profunda crisis y parte con unas expectativas mucho más modestas.

Muy apretada estará la lucha por el descenso, con equipos como el Lecce, el Sassuolo, el Parma, el Torino, el Cagliari y los recién ascendidos Venezia, Frosinone y Monza llamados a pelear por la permanencia en una zona baja que se presenta especialmente igualada.