El PGA Tour introducirá el 'match play' en el Tour Championship a partir de 2028

"La culminación de nuestra temporada debe estar a la altura del camino recorrido para llegar hasta allí. El resultado es una estructura de cierre de temporada que premia la excelencia a lo largo del año, al tiempo que sienta las bases para un Tour Championship renovado", expresó en una rueda de prensa el consejero delegado del PGA Tour, Brian Rolapp, desde el club East Lake en Atlanta.

"Estamos creando algo diferente, algo distintivo dentro del golf profesional que puede tener repercusiones mucho más allá de este", agregó.

La futura postemporada estará compuesta por una final de la Championship Series al mejor de 72 hoyos en su modalidad tradicional, a la que tendrán acceso los 90 mejores jugadores al término de la temporada regular del circuito.

Además, los 32 mejor clasificados ganarán el derecho a participar en el Tour Championship, un evento independiente bajo el formato 'match play' que durará dos semanas e incluirá varios campos que no se han utilizado en el circuito.

"La primera semana contará con 32 participantes divididos en ocho grupos de cuatro jugadores para disputar tres días de partidos de grupo. Cada participante se enfrentará a los otros tres jugadores de su grupo en partidos separados, y los dos mejores de cada grupo avanzarán a la Semana 2", explicó el PGA Tour.

En esa segunda semana, los 16 supervivientes se enfrentarán en una sede distinta en formato de eliminatorias hasta que solo queden dos golfistas invictos, que pelearán por el campeonato.

El circuito norteamericano precisó que dará a conocer el calendario completo y las sedes de esta nueva postemporada el 22 de febrero de 2027.

A partir de 2028, el circuito estadounidense de golf pasará a estar dividido en dos categorías e incorporará un sistema de ascensos y descensos entre las mismas, lo que permitirá ver con más frecuencia a los mejores enfrentarse entre ellos.

La reestructuración establece una liga principal, el PGA Tour Championship Series, formada con los 120 mejores jugadores, y un calendario de 23 o 24 torneos entre febrero y agosto, incluyendo los ‘majors’ y torneos por equipos como la Copa Ryder o la Copa del Presidente, y una segunda división, la PGA Tour Challenger Series.