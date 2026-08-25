Rodas reta a Battaglia por el título mundial de la WBA en el Sur del país

Una importante programación, como tanta falta le hace al boxeo paraguayo, tendrá lugar en Encarnación el 12 de septiembre, donde el local Christian “El Loco” Rodas combatirá contra el campeón del mundo versión WBA José “El Bambino” Battaglia.

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En su palmarés, Loco Rodas se consagró campeón sudamericano de la World Pugilism Commission (WPC), en San Lorenzo, el año pasado, derrotanto al argentino Juan Adrián Monzón.

El evento presentará una programación con 3 combates profesionales, 10 peleas amateur y 1 de exhibición, con inicio de la velada desde las 19:00.

En cuanto a las actividades ligadas al Campeonato Internacional de Boxeo, la jornada de pesaje será el viernes 11 de septiembre, desde las 19:00, en la Pérgola de la Costanera, Encarnación, con acceso libre y gratuito.

* Combates estelares. Entre los combates resaltan el título mundial WBA categoría Mediano (71,5 kg) entre Battaglia vs. Rodas, además la pelea por el título sudamericano Super Welter entre Javier Álvarez (ARG) vs. Juan Manuel “Principito” Witt (URU) y por Welter (66,700 kg) entre Juan “El Zurdo” Vallejos (PAR) y Héctor Rivero (ARG).

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Las entradas tienen un costo de G. 50.000.

Informes y ventas: +595 982 931257.