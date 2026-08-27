Amorim: "Para nosotros es mejor que sigan sin vernos como candidatos a ganar el 'Scudetto"

"Será un día especial para mí. Sentiré la responsabilidad de ser el entrenador del Milan. Estaré concentrado en el partido, pero intentaré disfrutar de todo", afirmó en rueda de prensa antes de su primer partido en casa como entrenador del Milan, que se disputa este viernes frente al Venezia.

El técnico portugués, al ser preguntado, evitó situar a su equipo entre los aspirantes al título y consideró que esa percepción es beneficiosa para el conjunto milanista a nivel de expectativas.

"Tenemos que estar concentrados en todos los partidos, porque no sabemos cuál será el decisivo de la temporada", indicó.

Y apeló a la "humildad": "No se puede estar concentrado contra el Inter, el Roma y el Atalanta y luego no tener esa misma concentración contra otros equipos. Para mí, se trata simplemente de humildad", explicó.

Sobre su rival, un recién ascendido, el luso aseguró que afronta el encuentro con la misma mentalidad que contra el Torino, al que vencieron 1-2 en la primer jornada de liga. "Veo al Venezia exactamente como vi al Torino: para mí, ahora mismo, el Venezia es el equipo más fuerte del mundo", recalcó.