Anselmi busca su primer tiempo en un partido de 'seis puntos'

El equipo de José Alberto López quizás ha pecado de novato y falta de contundencia en sus dos primeros encuentros de la temporada y la visita del Elche se presenta como una oportunidad de conseguir un triunfo ante su afición, que daría también cierta tranquilidad al proyecto verdiblanco en el inicio de su regreso a Primera División.

Algo parecido le sucede al Elche de Anselmi, que afronta el partido con la necesidad de lavar su imagen tras la contundente derrota sufrida la pasada jornada ante el Barcelona en el Martínez Valero por 0-5.

El equipo dirigido por el extécnico de Botafogo buscará su primer triunfo del curso ante un teórico rival directo en la lucha por la permanencia en un escenario maldito, en el que ha perdido en todas sus visitas en partidos de Primera División.

Las únicas ausencias para este compromiso son las del extremo Yago de Santiago y la del atacante Adam Boayar, bajas durante toda la pretemporada, aunque es probable que el técnico argentino introduzca algunos cambios en su alineación, aunque sin renunciar al estilo de juego.

El veterano Pedro Bigas puede volver al centro de la defensa en detrimento de Fede Redondo, mientras el argentino Facu Buonanotte, tras sus buenos minutos en su debut en la competición ante el Barça, opta a la titularidad en la media punta.

Por su parte, José Alberto López ha recuperado antes de lo previsto al central brasileño Pedro Felipe, que ya se ha incorporado a los entrenamientos con el resto de sus compañeros, aunque es probable que no sea de la partida, al igual que la última incorporación del equipo, el centrocampista italiano Matteo Prati, que ha llegado esta semana cedido por el Cagliari.

Iván Martín, que ya disputó algunos minutos en la derrota ante el Getafe (1-0), sí que podría colarse en el once titular del Racing y otra novedad podría ser la punta de ataque, ya que Villalibre podría ceder su puesto a Zabiri o Guliashvili, para buscar algo más de dinamismo y movilidad.

Racing de Santander: Agirrezabala; Mantilla, Manu Hernando, Pablo Ramón, Salinas; Andrés Martín, Gustavo Puerta, Canales, Iván Martín, Íñigo Vicente; Villalibre.

Elche: Dituro; Chust, Affengruber, Bigas; Sangare, Aguado, Villar, Germán Valera; Tete Morente, Buonanotte y Fer Niño.

Horario: Viernes (19.00 horas/17.00 GMT).