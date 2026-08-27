Ayra Starr actuará en el descanso de la NFL en Londres

Esta actuación forma parte de un récord de siete funciones presentadas por la empresa American Express durante los partidos internacionales de la NFL en 2026.

"Una programación de actuaciones musicales en directo que se extenderá por siete países y cuatro continentes, coincidiendo con la temporada con más partidos internacionales de la historia de la NFL", dijo la organización en un comunicado.

El estadio del Tottenham acogerá dos partidos de la temporada regular en domingos consecutivos en octubre. El primer partido, que se disputará el 4 de octubre, enfrentará a los Indianapolis Colts y a los Washington Commanders, con otra propuesta musical para el descanso.

La actuación se retransmitirá a través de Sky Sports, en busca del compromiso de "seguir impulsando" el fútbol americano en todos los niveles en el país.

Hasta la fecha, se han disputado 62 partidos de temporada regular de la NFL fuera de Estados Unidos, con Londres, Berlín, Múnich, Fráncfort, Madrid, Dublín, São Paulo, Ciudad de México y Toronto como sedes.